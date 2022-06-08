Війна на території України має ритми, схожі на період окопної війни під час Першої світової.

З такою оцінкою виступив військовий аналітик Джастін Крамп, який є виконавчим директором консалтингової компанії з питань безпеки Sibylline, пише ВВС.

У коментарі виданню він повідомив, що конфлікт вийшов на “мікрорівень”, оскільки тепер військам РФ “дуже щастить, якщо вдається захопити поле за 24 години”. За його словами, це відбувається через те, що у сучасних війнах армії, що обороняються, завжди матимуть перевагу.

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– В одних випадках це допомагає українцям утримувати свою територію; в інших – грає на руку російським військам, які окупували захоплені ними міста, – пише видання.

Джастін Крамп, колишній військовослужбовець британської армії, вважає, що війська Російської Федерації, схоже, мають незначну ініціативу, а ворожа армія РФ покроково просувається вперед.

За даними видання, Кремль бажає захопити Сєвєродонецьк, а далі весь Донбас, щоб продати це як “хоч якусь перемогу”.

Аналітик очікує, що наступні дії Москва може зосередити на Запорізькому напрямку, щоб зробити нову спробу наступу на Харків та спробувати захопити Одесу на південному узбережжі. При цьому Крамп не зазначає, як саме російська армія має це зробити, оскільки суходолом між Одесою та російськими військами щонайменше розташовані Миколаїв та вся Миколаївська область.

Джастін Крамп зазначає, що манера ведення війни з боку Росії, що була спрямована на виснаження, працювала раніше, але в тому, як розвиватимуться події далі, “немає нічого невідворотного”.

– Росія повинна мати можливість продовжувати сплачувати за рахунками, – каже він, маючи на увазі витрати на ведення війни, а також людські жертви.

На думку Крампа, РФ продемонструвала, що погана тактика та інші недоліки можуть дати успіх в атаці лише на одному напрямку одночасно.

Щодо України, то постачання сучасної зброї з країн Заходу, як то ракетні установки, нещодавно обіцяні з боку Вашингтона та Лондона, не стануть “ідеальним вирішенням усіх проблем”, вважає аналітик.

На його думку, залишається питання, як довго країни Заходу зможуть підтримувати Україну.

Втім, Росія “не може залишити лінію фронту там, де вона є”, вважає Крамп, припускаючи, що Україна не відмовиться від територій, які зараз перебувають у руках армії РФ. Таким чином, існує ймовірність “у кращому випадку замороженого конфлікту”.