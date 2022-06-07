Червень, 07 в 19:45

Звинувачення в тому, що країна-агресор Росія краде зерно з окупованих територій України, повинні бути негайно розслідувані.

Про це заявила міністр сільського господарства Великої Британії Вікторія Прентіс під час виступу на конференції Міжнародної зернової ради (IGC) у Лондоні.

– Звинувачення в тому, що РФ краде зерно з різних районів України, є дуже серйозними і повинні бути негайно розслідувані, – наголосила Прентіс.

Міністр додала, що чула звинувачення на адресу РФ у крадіжках зерна з перших вуст від джерел у Херсонській області.

Зараз дивляться

Минулого тижня посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що РФ вивозить до цієї країни крадене українське зерно під своїми документами. Він закликав турецьку сторону допомогти вирішити цю проблему.

Крім того, є інформація про відправлення в Сирію 100 тис. тонн вкраденої української пшениці.

Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну та блокування агресором українських морських портів, через які здійснюється експорт, у світі злетіли до рекордного рівня ціни на продукти харчування.

Україна посідає четверте місце у світі з експорту зерна, але не може його вивезти з портів на Чорному морі. Як повідомляв президент Володимир Зеленський, йдеться про понад 20 млн тонн сільськогосподарських культур.

Така ситуація загрожує глобальною продовольчою кризою та навіть голодом у деяких країнах світу.

Лунало вже кілька пропозицій для вирішення ситуації. Зокрема, щодо гуманітарних зернових конвоїв під егідою міжнародних організацій або під охороною кораблів третіх держав.

ООН намагається домовитися щодо відвантаження українського зерна з чорноморських портів, таких як Одеса. Водночас РФ вдається до шантажу та хоче скасування західних санкцій в обмін на відновлення експорту з України.

У відповідь на це Україна та Захід звинувачують РФ у використанні продовольства як зброї.

Як пояснював Володимир Зеленський, Київ веде переговори з низкою країн та ООН про розблокування портів для безперешкодного вивезення зерна. Зокрема, гарантом готова виступити Туреччина.

Водночас Зеленський зазначив, що головним гарантом у цьому питанні залишається зброя, яку Україна отримує від країн-союзників.