Червень, 08 в 16:04

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Російська Федерація у середу, 8 червня, знову краде український металопрокат із тимчасово окупованого міста.

– Маріуполь. Поки (глава МЗС РФ Сергій. – Ред.) Лавров у Туреччині хамить про вкрадене українське майно, у той же час у Маріуполі росіяни вантажать український металопрокат на судно класу РМ3 під російським прапором з пунктом призначення порт Ростов-на-Дону. Без коментарів. Росія – країна вбивця та мародер. Росія має бути знищена, – наголосив він у коментарі, опублікованому у нього в Telegram.

Нагадаємо, Лавров у Туреччині 8 червня нахамив у відповідь на жорстке запитання журналіста про те, що із вкраденого в Україні, окрім зерна, Росії уже вдалося продати.

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– У вас увесь час голова болить про те, де б щось поцупити, і думаєте, що всі так роблять? – безпідставно заявив журналісту російський міністр.

Далі він вкотре повторив наративи російської пропаганди про те, що окупанти в Україні займаються не війною, вбивствами, мародерствами та зґвалтуваннями, а “позбавленням сходу України від тиску неонацистського режиму”. Примітно, що раніше агресори ставили за мету “позбавлення” всієї України.

Сергій Лавров також сказав, що українське зерно нібито “може вільно транспортуватись у пункти призначення, з боку Росії жодних перешкод немає”.

Нагадаємо, РФ замінувала та заблокувала акваторію Чорного моря, після чого почала цинічно звинувачувати у цьому Україну, проти якої вона розв’язала повномасштабну війну.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба неодноразово наголошував, що Україна не може повірити гарантіям голови Кремля Володимира Путіна – його слова порожні, адже раніше він запевняв світових лідерів, що не збирається нападати на Україну, та все ж таки зробив це.

Зазначимо, що через блокування портів Росією у світі виник дефіцит продуктів, що завозилися з України. В українських сховищах залишаються невідвантаженими 23,5 млн тонн залишків зернових та олійних культур.

Раніше, 7 червня, українське МЗС офіційно заявило, що між Україною, Туреччиною та РФ відсутні домовленості щодо розблокування українських портів. Крім того, будь-які домовленості, які не враховують інтереси України, будуть відкинуті. Кулеба зазначав, що Україна не може розблокувати заміноване Росією Чорне море та пропустити іноземні судна для відвантаження – таким безпечним коридором може одразу скористатися РФ, яка спробує напасти на Одесу з моря. Тим більше таке неможливе за участі у відвантаженні зерна російських кораблів, як це пропонує Кремль.