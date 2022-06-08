Червень, 08 в 20:32

У Маріуполі майже під половиною багатоповерхівок знаходять по 50-100 тіл загиблих, найбільше – під руїнами хрущовок.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у соціальних мережах.

– За інформацією під кожними двома з п’яти багатоповерхівок знаходять від 50 до 100 тіл загиблих. Найбільше в підвалах та під’їздах так званих хрущовок, – зазначив він.

За його словами, тіла звозять вантажівками в морг біля Метро або на колишню базу супермаркету Щирий кум на Лівобережжі. Якщо вони не муміфіковані – доправляють на один із двох полігонів для сміття.

Зараз дивляться

Крім того, Андрющенко раніше повідомляв, що РФ знову краде український металопрокат із тимчасово окупованого міста.

Зазначимо, що від початку російського вторгнення у місті загинули до 22 тис. мирних жителів. У заблокованому місті залишаються понад 100 тис. жителів. Наразі йому загрожують екологічна та епідемічна катастрофа.

Крім того, у місті набирає обертів ситуація з поширенням холери. Наразі спостерігається розуміння ворогом цього виклику, оскільки вже тривають розмови про карантин, а місто поки ще обережно, але закривають.