У Маріуполі майже під половиною багатоповерхівок досі знаходять по 50-100 тіл загиблих
У Маріуполі майже під половиною багатоповерхівок знаходять по 50-100 тіл загиблих, найбільше – під руїнами хрущовок.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у соціальних мережах.
– За інформацією під кожними двома з п’яти багатоповерхівок знаходять від 50 до 100 тіл загиблих. Найбільше в підвалах та під’їздах так званих хрущовок, – зазначив він.
За його словами, тіла звозять вантажівками в морг біля Метро або на колишню базу супермаркету Щирий кум на Лівобережжі. Якщо вони не муміфіковані – доправляють на один із двох полігонів для сміття.
Крім того, Андрющенко раніше повідомляв, що РФ знову краде український металопрокат із тимчасово окупованого міста.
Зазначимо, що від початку російського вторгнення у місті загинули до 22 тис. мирних жителів. У заблокованому місті залишаються понад 100 тис. жителів. Наразі йому загрожують екологічна та епідемічна катастрофа.
Крім того, у місті набирає обертів ситуація з поширенням холери. Наразі спостерігається розуміння ворогом цього виклику, оскільки вже тривають розмови про карантин, а місто поки ще обережно, але закривають.