Ракетні удари по заходу України та перевірка логістики в армії: що відбувається на 112 день війни (онлайн)
Президент Володимир Зеленський ініціював перевірку логістики в армії, бо: “Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством”, – сказав він.
Сили ППО збили російські ракети на Тернопільщині, Львівщині, Хмельниччині та Івано-Франківщині.
Окупаційні війська РФ зосередили велику кількість ствольної артилерії в Сєвєродонецьку.
У Пентагоні заявили, що анонсована раніше передача Україні чотирьох РСЗВ з боку США є лише “початковим траншем”.
США та ЄС планують збудувати на кордонах України тимчасові сховища для пшениці.
Єврокомісія ухвалить рішення щодо статусу кандидата для України 17 червня.
В акваторії Чорного моря в РФ готові до застосування три носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.
Російські військові із 24 лютого до 15 червня втратили:
- танків ‒ 1 440 (+6),
- бойових броньованих машин ‒ 3 528 (+25),
- артилерійських систем – 722 (+1),
- реактивних систем залпового вогню ‒ 230 (+1),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 97,
- літаків – 213,
- гелікоптерів – 179 (+1),
- безпілотників оперативно-тактичного рівня ‒ 591 (+3),
- крилатих ракет ‒ 129 (+4),
- кораблів (катерів) – 13,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 485 (+12),
- спеціальної техніки ‒ 55 (+1).
Упродовж минулої доби українські військові знищили близько 250 російських загарбників.
Із початку повномасштабної війни особовий склад армії РФ скоротився орієнтовно на 32 750.
За понад 3,5 місяці повномасштабної війни Росії в Україні загинули 313 та дістали поранення ще понад 579 дітей.
Російські війська прагнуть відрізати українські лінії комунікації з Сєвєродонецьком та Лисичанськом Луганської області.
Так наступальні дії РФ на схід від Бахмута біля траси Т1302 Бахмут – Лисичанськ пояснюють експерти Інституту вивчення війни.
Збройні сили України, завдавши втрат російським військам, змусили їх відійти від чотирьох населених пунктів на Бахмутському напрямку.
15 червня українські військові успішно відбивають спроби штурму росіян у Сєверодонецьку та Тошківці, де нині точаться бої, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.
15 червня в Херсоні чутно вибухи. Про це з місця події повідомляють очевидці.
Упродовж доби українські захисники на Півдні України знищили 70 російських військових та понад 60 одиниць ворожої техніки, серед яких:
- один гелікоптер,
- одна самохідна гармата Піон,
- одна реактивна система залпового вогню Град,
- три 152-міліметрові гаубиці,
- 19 одиниць броньованої техніки,
- 33 одиниці автомобільної техніки,
- чотири одиниці інженерної техніки,
- два склади боєприпасів.
Президент РФ Володимир Путін не зупиниться на захопленні Донбасу, проте мають сумніви щодо таких поступів.
З такою оцінкою виступив заступник Міністра оборони США з питань політики Колін Кал.
Він вважає, що російський президент не задовольниться простим захопленням частини сходу України після того, як навесні цього року йому не вдалося повалити уряд у Києві.
– Є невелика частка того, що він говорить тихо вголос, коли йдеться про його імперські амбіції, – сказав Колін Кал.
Колін Кал сказав, що “наратив ЗМІ” зараз такий, що росіяни досягають успіхів на Сході України, і “якоюсь мірою це правда”. Однак успіхи мають поступовий характер і супроводжуються великими втратами з обох боків.
– Я все ще думаю, що у нього є плани на значну частину України, якщо не на всю країну… При цьому я не думаю, що він зможе досягти цих цілей, – сказав Колін Кал.
Заступник голови Пентагону вважає, що російські війська можуть досягти певних тактичних успіхів, але українці тримаються
– Я не думаю, що росіяни мають можливість досягти цих грандіозних цілей, – зазначив він.
Джерела: The Washington Post, Sky News