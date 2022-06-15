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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Ракетні удари по заходу України та перевірка логістики в армії: що відбувається на 112 день війни (онлайн)

Ракетні удари по заходу України та перевірка логістики в армії: що відбувається на 112 день війни (онлайн)

Президент Володимир Зеленський ініціював перевірку логістики в армії, бо: “Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством”, – сказав він.

Сили ППО збили російські ракети на Тернопільщині, Львівщині, Хмельниччині та Івано-Франківщині.

Окупаційні війська РФ зосередили велику кількість ствольної артилерії в Сєвєродонецьку.

У Пентагоні заявили, що анонсована раніше передача Україні чотирьох РСЗВ з боку США є лише “початковим траншем”.

США та ЄС планують збудувати на кордонах України тимчасові сховища для пшениці.

Єврокомісія ухвалить рішення щодо статусу кандидата для України 17 червня.

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09:50 - 15 червня

В акваторії Чорного моря в РФ готові до застосування три носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.

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08:59 - 15 червня

Російські військові із 24 лютого до 15 червня втратили:

  • танків ‒ 1 440 (+6),
  • бойових броньованих машин ‒ 3 528 (+25),
  • артилерійських систем – 722 (+1),
  • реактивних систем залпового вогню ‒ 230 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 97,
  • літаків – 213,
  • гелікоптерів – 179 (+1),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня ‒ 591 (+3),
  • крилатих ракет ‒ 129 (+4),
  • кораблів (катерів) – 13,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 485 (+12),
  • спеціальної техніки ‒ 55 (+1).
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08:56 - 15 червня

Упродовж минулої доби українські військові знищили близько 250 російських загарбників.

Із початку повномасштабної війни особовий склад армії РФ скоротився орієнтовно на 32 750.

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08:49 - 15 червня

За понад 3,5 місяці повномасштабної війни Росії в Україні загинули 313 та дістали поранення ще понад 579 дітей.

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08:42 - 15 червня

Російські війська прагнуть відрізати українські лінії комунікації з Сєвєродонецьком та Лисичанськом Луганської області.

Так наступальні дії РФ на схід від Бахмута біля траси Т1302 Бахмут – Лисичанськ пояснюють експерти Інституту вивчення війни.

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08:00 - 15 червня

Збройні сили України, завдавши втрат російським військам, змусили їх відійти від чотирьох населених пунктів на Бахмутському напрямку.

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07:55 - 15 червня

15 червня українські військові успішно відбивають спроби штурму росіян у Сєверодонецьку та Тошківці, де нині точаться бої, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

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07:16 - 15 червня

15 червня в Херсоні чутно вибухи. Про це з місця події повідомляють очевидці.

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06:16 - 15 червня

Упродовж доби українські захисники на Півдні України знищили 70 російських військових та понад 60 одиниць ворожої техніки, серед яких:

  • один гелікоптер,
  • одна самохідна гармата Піон,
  • одна реактивна система залпового вогню Град,
  • три 152-міліметрові гаубиці,
  • 19 одиниць броньованої техніки,
  • 33 одиниці автомобільної техніки,
  • чотири одиниці інженерної техніки,
  • два склади боєприпасів.
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00:51 - 15 червня

Президент РФ Володимир Путін не зупиниться на захопленні Донбасу, проте мають сумніви щодо таких поступів.

З такою оцінкою виступив заступник Міністра оборони США з питань політики Колін Кал.

Він вважає, що російський президент не задовольниться простим захопленням частини сходу України після того, як навесні цього року йому не вдалося повалити уряд у Києві.

– Є невелика частка того, що він говорить тихо вголос, коли йдеться про його імперські амбіції, – сказав Колін Кал.

Колін Кал сказав, що “наратив ЗМІ” зараз такий, що росіяни досягають успіхів на Сході України, і “якоюсь мірою це правда”. Однак успіхи мають поступовий характер і супроводжуються великими втратами з обох боків.

– Я все ще думаю, що у нього є плани на значну частину України, якщо не на всю країну… При цьому я не думаю, що він зможе досягти цих цілей, – сказав Колін Кал.

Заступник голови Пентагону вважає, що російські війська можуть досягти певних тактичних успіхів, але українці тримаються

– Я не думаю, що росіяни мають можливість досягти цих грандіозних цілей, – зазначив він.

ДжерелаThe Washington PostSky News

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