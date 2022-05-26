Травень, 26 в 17:54

У Маріуполі окупаційні війська РФ хочуть розширити братську могилу на старому кладовищі Некрополь, що розташоване у Центральному районі міста.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, це четверта могила, яка була виявлена владою Маріуполя у співпраці з українськими журналістами.

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Петро Андрющенко додав, що окупанти використовують попередження міської влади Маріуполя про загрозу епідемії, тому фактично розпочали “серіал” центральними телеканалами за сценарієм “ми місцеві, тут мешкаємо, ми боїмося – треба перепоховання”.

– З місця повідомляють про розширення та підготовку нових ровів для поховань. Після закінчення робіт росіяни планують використати це для інформаційної атаки на Україну, звинувативши саме Україну в масових убивствах та нелюдських похованнях загиблих маріупольців, – повідомив Петро Андрющенко.

Маріуполь заблоковано російськими загарбниками майже три місяці. Через дії російських військ у місті на Азові розрослась масштабна гуманітарна катастрофа, внаслідок якої страждає не тільки промислове чи комунікаційне забезпечення міста, а й санітарне та епідемічне.

Так, міський голова Маріуполя Вадим Бойченко раніше заявляв, що відсутнє водопостачання у місті загрожує створити епідемічну катастрофу.

Раніше радник мера Бойченка Петро Андрющенко повідомив, що окупанти почали встановлювати навколо Маріуполя блокпости, що заважає містянам покинути окуповані території.

Джерело: Петро Андрющенко