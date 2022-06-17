Як отримати відшкодування за пошкоджене Росією майно: інструкція від ОП

Червень, 17 в 15:42

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко озвучив покрокову інструкцію, як зафіксувати та отримати відшкодування збитків за майно, пошкоджене чи знищене внаслідок агресивної війни РФ.

Крок 1. Подання заяви

За словами Тимошенка, власник пошкодженого чи знищеного будинку чи квартири може самостійно подати заяву через додаток Дія чи на сайті.

– Якщо у вас немає можливості скористатися онлайн-реєстрацією, можна подати заяву через Центр надання адміністративних послуг або нотаріуса. Подати заяву можна незалежно від того, де ви знаходитесь. Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб, – розповів він.

Крок 2. Огляд квартири комісією

Органи місцевого самоврядування утворюють спеціальні комісії для огляду пошкодженого майна. До їх складу входять спеціалісти з вищою освітою у сфері будівництва та архітектури, а також уповноважені представники власника або балансоутримувача об’єкта.

Зараз дивляться

Після перевірки об’єкта комісія створює акт огляду будинку чи квартири. У разі значних пошкоджень органи місцевого самоврядування залучають експертів, які складають звіт технічного обстеження, куди входить висновок щодо можливості подальшої експлуатації будинку. Перед виїздом на об’єкт комісія інформує власника про дату та час проведення перевірки.

На деокупованих територіях комісії більшість органів самоврядування вже проводять огляди. Протягом місяця для комісій з’явиться можливість створювати акти огляду через програму Дія.

Заява та виведення комісії по кожному окремому об’єкту будуть вносити до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

– Важливо, що якщо комісія вже сформувала акт, це в жодному разі не скасовує подання заяви через додаток Дія чи ЦПАУ, оскільки саме ця заява буде підставою для компенсації. Якщо ви вже подали заяву про пошкодження майна у додатку Дія, її не потрібно дублювати у ЦПАУ, – повідомив Тимошенко.

Також він звернув увагу на те, що через додаток Дія не можна запросити комісію для проведення огляду у конкретний час – вона сама визначає час та дату огляду і поінформує вас окремо.

Крок 3. Фіксація поліції

Заява про скоєння злочину до Єдиного реєстру досудових розслідувань фіксується поліцією. Що стосується пошкодженого майна – це окрема процедура. Відсутність такої заяви не буде підставою для невиплати компенсації, але громадяни України можуть скористатися своїм правом повідомити про злочин Російської Федерації.

Що робити, якщо хочеш відновити майно самостійно

Для того, щоб отримати надалі компенсацію за завдані збитки, і якщо ви не хочете чекати на приїзд державної комісії для обстеження, ви можете замовити обстеження в приватній компанії.

Однак при цьому кошти за проведення обстеження не компенсуватимуться, а складений акт, переданий до місцевого самоврядування, буде компенсований державою відповідно до закону, який буде прийнятий надалі.

– Для цього потрібно подати письмову заяву про початок робіт до органів місцевого самоврядування чи ОВА, а після завершення обстеження – надати копію звіту про обстеження. Порядок призначення компенсації буде визначено окремим законом. Як тільки його буде прийнято і буде визначено механізм виплат, інформуватимемо додатково, – пояснив Кирило Тимошенко.

Фото: Маріупольська міськрада