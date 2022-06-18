РФ наступає в бік Слов’янська та зазнає втрат на інших напрямках – ЗСУ

Червень, 18 в 10:22

18 червня російські військові ведуть наступ у напрямку міста Слов’янськ Донецької області.

Упродовж доби агресор систематично обстрілював з артилерії райони населених пунктів Дібрівне, Долина, Краснопілля, Грушуваха та Адамівка.

Намагаються окупанти відновити штурмові дії, зокрема, в районі Краснопілля.

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Натомість штурм із метою покращення тактичного положення за межами Сєвєродонецька Луганської області став для росіян невдалим.

Втратами для армії РФ обернувся штурм неподалік Гірського, Берестового та Кодеми на Бахмутському напрямку.

Довелось Росії вивести з району ведення бойових дій для відновлення боєздатності підрозділи 11 окремого мотострілецького полку 1 армійського корпусу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 115-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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