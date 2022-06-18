Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у Білорусі сьогодні немає такої концентрації військ, як була 24 лютого.
– Ми володіємо інформацією, яка сьогодні відбувається на території Білорусі. Сьогодні ми не бачимо таких загроз, тому що там немає достатньої кількості сил та засобів для того, щоб зробити такий наступ, який відбувався 24 лютого, – переконаний Данілов.
– Насичений і результативний день завершив розмовою з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Подякував за підтримку надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу. Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили подальшу безпекову підтримку України. Подякував за вагому допомогу Нідерландів. Розраховуємо на її продовження, – наголосив президент Володимир Зеленський.