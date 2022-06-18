Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Вибухи у містах, візи для росіян, знищений “Василий Бех”: що відбувається на 115 добу війни (онлайн)

Вибухи у містах, візи для росіян, знищений “Василий Бех”: що відбувається на 115 добу війни (онлайн)

Україна з 1 липня запроваджує візовий режим для громадян Російської Федерації, а У Чорному морі знищили російський буксир Василий Бех.

Єврокомісія вирішила рекомендувати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Українського парамедика Тайру звільнили з російського полону.

Путін виступив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, де президент Токаєв заявив прямо перед російським диктатором, що Казахстан не визнає так звані ЛНР і ДНР.

До Києва приїхав прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, а Україну позбавили права проведення пісенного конкурсу Євробачення–2023.

Норвегія приєдналася до санкцій ЄС щодо російської нафти. Словенія передала Україні 35 БМП, автомати Калашникова, шоломи, бронежилети та інше обладнання.

По Миколаєву випустили чотири ракети. Понад 20 людей поранено, а ще одна людина померла.

З початку З кінця
Пряма трансляція
00:52 - 18 червня

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у Білорусі сьогодні немає такої концентрації військ, як була 24 лютого.

– Ми володіємо інформацією, яка сьогодні відбувається на території Білорусі. Сьогодні ми не бачимо таких загроз, тому що там немає достатньої кількості сил та засобів для того, щоб зробити такий наступ, який відбувався 24 лютого, – переконаний Данілов.

Фото: Офіс президента

 

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:26 - 18 червня

Буксир окупантів Василий Бех був уражений щонайменше однією американською протикорабельною ракетою Harpoon. Про це повідомив журналіст The Washington Post Ден Ламот, пославшись на джерело у Пентагоні.

Співрозмовник Ламота зазначив, що Вашингтон не постачав Києву ці ракети, проте вони американського виробництва.

гарпун

Фото: Depositphotos

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:13 - 18 червня

– Насичений і результативний день завершив розмовою з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Подякував за підтримку надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу. Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили подальшу безпекову підтримку України. Подякував за вагому допомогу Нідерландів. Розраховуємо на її продовження, – наголосив президент Володимир Зеленський.

Фото: Офіс президента

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<1>
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка