Вибухи у містах, візи для росіян, знищений “Василий Бех”: що відбувається на 115 добу війни (онлайн)

Україна з 1 липня запроваджує візовий режим для громадян Російської Федерації, а У Чорному морі знищили російський буксир Василий Бех.

Єврокомісія вирішила рекомендувати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Українського парамедика Тайру звільнили з російського полону.

Путін виступив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, де президент Токаєв заявив прямо перед російським диктатором, що Казахстан не визнає так звані ЛНР і ДНР.

До Києва приїхав прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, а Україну позбавили права проведення пісенного конкурсу Євробачення–2023.

Норвегія приєдналася до санкцій ЄС щодо російської нафти. Словенія передала Україні 35 БМП, автомати Калашникова, шоломи, бронежилети та інше обладнання.

По Миколаєву випустили чотири ракети. Понад 20 людей поранено, а ще одна людина померла.