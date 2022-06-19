США можуть подвоїти кількість РСЗВ HIMARS для України – Politico
Пентагон розглядає можливість подвоїти кількість реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, що будуть постачатись в Україну.
Про це кілька неназваних американських чиновників розповіли виданню Politico.
За даними видання, Сполучені Штати планують надіслати до України ще чотири РСЗВ у рамках пакета військової допомоги, що стане додатковим озброєнням, до раніше оголошених чотирьох HIMARS.
– Міністерство оборони наразі розглядає усі варіанти, і рішення про відправку ще чотирьох РСЗВ HIMARS ще не є остаточним, – наголосив чиновник Міноборони США.
За його словами, рішення ухвалюватимуть “виходячи з невідкладних потреб України”.
Інший чиновник додав, що у Білому домі очікують схвалення кількох додаткових РСЗВ для України, але рішення може змінитись в останню хвилину.
Крім того, чиновник повідомив, що Україні передадуть снаряди до зазначених РСЗВ.
– Ми очікуємо швидкої передачі більшої кількості HIMARS та більшої кількості керованих снарядів, – зазначив чиновник.
Раніше стало відомо, що американські ракетні артилерійські системи підвищеної мобільності HIMARS мають бути в Україні вже наприкінці червня.
Система HIMARS може запускати кілька високоточних ракет по цілях на відстані до 70 км – набагато далі, ніж артилерія, яку зараз має Україна.