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Факти / Україна

США можуть подвоїти кількість РСЗВ HIMARS для України – Politico

Ілля Нежигай, редактор стрічки
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HIMARS
Фото: Getty Images

Пентагон розглядає можливість подвоїти кількість реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, що будуть постачатись в Україну.

Про це кілька неназваних американських чиновників розповіли виданню Politico.

За даними видання, Сполучені Штати планують надіслати до України ще чотири РСЗВ у рамках пакета військової допомоги, що стане додатковим озброєнням, до раніше оголошених чотирьох HIMARS.

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– Міністерство оборони наразі розглядає усі варіанти, і рішення про відправку ще чотирьох РСЗВ HIMARS ще не є остаточним, – наголосив чиновник Міноборони США.

За його словами, рішення ухвалюватимуть “виходячи з невідкладних потреб України”.

Інший чиновник додав, що у Білому домі очікують схвалення кількох додаткових РСЗВ для України, але рішення може змінитись в останню хвилину.

Крім того, чиновник повідомив, що Україні передадуть снаряди до зазначених РСЗВ.

– Ми очікуємо швидкої передачі більшої кількості HIMARS та більшої кількості керованих снарядів, – зазначив чиновник.

Раніше стало відомо, що американські ракетні артилерійські системи підвищеної мобільності HIMARS мають бути в Україні вже наприкінці червня.

Система HIMARS може запускати кілька високоточних ракет по цілях на відстані до 70 км – набагато далі, ніж артилерія, яку зараз має Україна.

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Джерело: Politico
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