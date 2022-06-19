Червень, 18 в 22:38

Пентагон розглядає можливість подвоїти кількість реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, що будуть постачатись в Україну.

Про це кілька неназваних американських чиновників розповіли виданню Politico.

За даними видання, Сполучені Штати планують надіслати до України ще чотири РСЗВ у рамках пакета військової допомоги, що стане додатковим озброєнням, до раніше оголошених чотирьох HIMARS.

Зараз дивляться

– Міністерство оборони наразі розглядає усі варіанти, і рішення про відправку ще чотирьох РСЗВ HIMARS ще не є остаточним, – наголосив чиновник Міноборони США.

За його словами, рішення ухвалюватимуть “виходячи з невідкладних потреб України”.

Інший чиновник додав, що у Білому домі очікують схвалення кількох додаткових РСЗВ для України, але рішення може змінитись в останню хвилину.

Крім того, чиновник повідомив, що Україні передадуть снаряди до зазначених РСЗВ.

– Ми очікуємо швидкої передачі більшої кількості HIMARS та більшої кількості керованих снарядів, – зазначив чиновник.