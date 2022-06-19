Карта бойових дій на 19.06.2022 – ситуація на фронті

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19 червня російські окупанти ідуть штурмом на Сході, обстрілюють позиції українських військових та населені пункти.

Карта бойових дій в Україні на 19.06.2022

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи білоруських Збройних сил прикривають кордон з Україною в Брестській та Гомельській областях.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ, що на Сіверському напрямку, ворог утримує підрозділи зі складу Західного військового округу, щоб скувати дії Сил оборони.

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Крім того, загарбники обладнують позиції та ведуть повітряну розвідку.

На Харківському напрямку росіяни утримують зайняті рубежі, обстрілють українські позиції, постачають озброєння, військову техніку й матеріальні засоби з території РФ.

Окупанти завдали авіаційних ударів по Тимофіївці й Цапівці. Безуспішно російські загарбники спробували вести розвідку боєм, а також дистанційно замінували місцевість у районі Черкаських Тишків.

Ворог обстріляв позиції українських підрозділів неподалік Дібрівного, Вірнопілля, Курульків, Богородичного та Долини на Слов’янському напрямку, а також у районах Донецького та Миколаївки на Лиманському напрямку.

Армія РФ завдала авіаудару неподалік Пришибу та ракетного – по населеному пункту Маяки.

Під ворожим вогнем перебувають Лисичанськ, Борівське, Біла Гора та Устинівка на Сєвєродонецькому напрямку.

Авіаційного удару росіяни завдали поблизу Білої Гори й Мирної Долини та ракетного удару – у районі Верхньокам’янки.

Росіяни цілодобово розвідують із безпілотника Орлан-10 район Сєвєродонецька задля корегування вогню.

Не вщухають бойові дії за встановлення повного контролю над обласним центром.

Відійшли та перегруповуються росіяни після того, як українські підрозділи відбили їхній штурм у районі Тошківки.

Під обстрілами перебувають райони населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка та Покровське на Бахмутському напрямку. Зафіксовано ракетні удари поблизу Зайцевого та Нью-Йорка.

Штурм у напрямках Оріхового – Золотого та Первомайська – Золотого українські захисники успішно відбили. Точним вогнем зупинено спробу просування росіян у напрямку Врубівки – Миколаївки.

Штурм у напрямку Оріхового – Гірського триває.

Штурмові групи РФ намагаються вести розвідку боєм у напрямку Ниркового – Миколаївки, щоб викрити вогневі позиції Сил оборони.

Завдав ракетних ударів ворог у районах населених пунктів Миролюбівка та Гродівка на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

На Південнобузькому напрямку окупанти утримують раніше зайняті позиції.

На Миколаївському напрямку росіяни відкривали вогонь із ствольної та реактивної артилерії по підрозділах Сил оборони у районах населених пунктів Правдине, Посад-Покровське та Благодатне.

Розвідував позиції українських військ із застосуванням безпілотника ворог у районі Таврійського.

На Криворізькому напрямку армія РФ обстрілювала з артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Червоний Яр та Кобзарці.

Втрати РФ на 19 червня 2022

особового складу ‒ близько 33,6 тис. (+250),

танків ‒ 1 468 (+3),

бойових броньованих машин ‒ 3 577 (+4),

артилерійських систем – 745 (+6),

реактивних систем залпового вогню ‒ 235 (+2),

засобів протиповітряної оборони ‒ 98,

літаків – 216,

гелікоптерів – 181 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня ‒ 598 (+4),

крилатих ракет ‒ 130 (+1),

кораблів (катерів) ‒ 14,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 523 (+10),

спеціальної техніки ‒ 55.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 116-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.