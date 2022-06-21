Червень, 21 в 12:48

Російські окупанти сформували ешелон із буксирно-моторними катерами на території тимчасово окупованого півострова Крим.

Як поінформував речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, ешелон сформовано на залізничній станції Джанкой.

Там на залізничних платформах були помічені катери кількох типів: БМК-15 (2 одиниці), БМК-130 (2 одиниці), а також один катер БМК-Т.

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Крім того, до Джанкоя прибув залізничний ешелон із 50 цистернами ПММ (паливно-мастильних матеріалів).

– Очевидно, що катери буде відправлено на материкову Україну для застосування у форсуванні водних перешкод, – наголосив Братчук.

Буксирно-моторний катер БМК-130 призначений для буксирування поромів при обладнанні мостових та поромних переправ, для розвідки річки, а також для виконання завдань під час утримання переправ.

Катери БМК-15 призначені для буксирування поромів та наведення понтонних мостів для переправи техніки через водну перешкоду.

Буксирно-моторний катер-штовхач (БМК-Т) призначений для буксирування ділянок понтонного мосту під час його наведення, поромів, для розвідки річки. Може також використовуватися для переправи особового складу піхоти, патрулювання водних перешкод.

За інформацією Оперативного командування Південь, станом на 21 червня у північно-західній частині Чорного моря Росія утримує кораблі, підводний човен та десантний корабель. Загроза ракетних ударів по території України зберігається.

Нещодавно Збройні сили України завдали удару по російському буксиру Василий Бех із зенітно-ракетним комплексом ТОР на борту, який віз військових та зброю на тимчасово окупований РФ острів Зміїний. Згодом судно затонуло.

Джерело: Сергій Братчук