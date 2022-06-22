Бої за Сєвєродонецьк: росіяни блокують ЗСУ в районах Борівського та Воронового

Червень, 22 в 7:46

22 червня російські військові зосереджують основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, щоб вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Станом на сьогодні армія РФ намагається встановити повний контроль над Сєвєродонецьком.

– Росіяни блокують підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Борівське та Воронове. Бойові дії тривають, – зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

На Бахмутському напрямку Росія перегрупувала війська, щоб посилити свої позиції.

Зараз дивляться

Систематично відкривають вогонь окупанти і на Слов’янському напрямку. Таким чином вони прагнуть створити умови для відновлення наступу на Слов’янськ.

Зокрема, росіяни б’ють із реактивних систем залпового вогню неподалік Нової Дмитрівки, Осинівки, Курульки, Іванівки та Адамівки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 119-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Сергій Гайдай