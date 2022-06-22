Карта бойових дій на 22.06.2022 – ситуація на фронті

Червень, 22 в 10:10

22 червня російські військові продовжують завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

Карта бойових дій в Україні на 22.06.2022

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи білоруських Збройних сил ведуть розвідку, обладнують позиції та охороняють держкордон.

На Сіверському напрямку ворог задля демонстрації присутності утримує до трьох батальйонних тактичних груп та підрозділи повітряно-десантних військ в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

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Крім того, росіяни обстріляли з мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Середина-Буда, Миропілля Сумської області, а також Грем’яч Чернігівської області.

На Харківському напрямку російські окупанти вдаються до повітряної розвідки, щоб виявити місця дислокації українських військ.

Армія РФ інтенсивно обстрілювала з артилерії позиції ЗСУ поблизу Харкова, Старого Салтова, Рубіжного та Чепіля, а також цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Українка, Петрівка, Шевелівка, Базаліївка та Прудянка із ствольної та реактивної артилерії.

На Слов’янському напрямку російські військові систематично відкривають вогонь, щоб створити умови для відновлення наступу на Слов’янськ, вдаються до штурмових дій.

Крім того, упродовж 21 червня ворог бив із реактивних систем залпового вогню неподалік Нової Дмитрівки, Осинівки, Курульки, Іванівки та Адамівки.

Станом на 22 червня росіяни основні зусилля зосереджують на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, щоб вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Ворог намагається встановити повний контроль над Сєвєродонецьком, блокувати підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Борівське та Воронове.

Заради посилення Росія перегрупувала війська на Бахмутському напрямку.

Натомість українські захисники відбили штурм у бік Вуглегірської ТЕС, що на напрямку Миронівка – Семигір’я, а також змусили ворога відійти, зупинивши наступ у напрямку Молодіжного – Катеринівки.

На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни бойовими діями намагаються скувати дії підрозділів Сил оборони та не допустити їх перекидання на загрозливі напрямки.

Під ворожим обстрілом перебували райони населених пунктів Андріївка, Новодонецьке, Стара Українка та Гуляйполе. Авіаційного удару армія РФ завдала поблизу Красногорівки.

Не допустити наступу українських військ окупанти намагаються й на Південнобузькому напрямку.

Російські загарбники відкривали вогонь протягом доби зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Таврійське, Шевченкове, Киселівка, Квітневе та завдали авіаудару поблизу Білої Криниці.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу Калібр.

Втрати РФ на 22 червня 2022

особового складу – близько 34 230 (+130),

танків ‒ 1 496,

бойових броньованих машин ‒ 3 614 (+8),

артилерійських систем – 752,

реактивних систем залпового вогню – 239,

засобів протиповітряної оборони – 99 (+1),

літаків – 216,

гелікоптерів – 182 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 614 (+3),

крилатих ракет – 137,

кораблів (катерів) – 14,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 543 (+6),

спеціальної техніки – 60 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 119-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.