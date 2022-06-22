Українці відбили штурм РФ у напрямку Вуглегірської ТЕС – Генштаб ЗСУ

Червень, 22 в 8:49

Українські захисники відбили штурм російських окупантів у бік Вуглегірської ТЕС, що на напрямку Миронівка – Семигір’я.

Крім того, Збройні сили України зупинили наступ у напрямку Молодіжне – Катеринівка.

Після цього ворогові довелося відійти, зазначають у Генштабі ЗСУ.

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Відомо, що загарбники перегрупували війська на Бахмутському напрямку, щоб посилити свої позиції.

Тим часом ударні групи українських штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів завдають авіаударів по позиціях армії РФ.

– Ліквідовано близько 10 бойових броньованих машин, живу силу противника та знищено декілька складів боєприпасів. Успішно продовжує бойову роботу й наша артилерія, – додають у Генштабі ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 119-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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