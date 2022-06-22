Червень, 22 в 15:54

В українців з’явиться можливість безкоштовно здобути другу професійну освіту. Про це під час брифінгу повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Дніпров.

Він пояснив, що Верховна Рада ухвалила і вже спрямувала на підпис президентові зміни до закону про Професійну технічну освіту.

Ухвалені зміни надають українцям право безкоштовно здобувати другу професійно-технічну освіту. Однак це можна буде робити не раніше, ніж через три роки після того, як людина отримала диплом за попередньою спеціальністю, на якій також вчилася за кошт держави.

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Також закон заборонятиме закладам профтехосвіти відмовляти у прийомі документів і зарахуванні, якщо у людини немає місця реєстрації проживання на території відповідної громади. Це особливо важливо в умовах війни, коли багато дітей вимушено переїхали у більш безпечні регіони.

Олексій Дніпров додав, що вступна кампанія до закладів профтехосвіти розпочнеться 1 липня. Вступити до них можна буде до 1 жовтня.