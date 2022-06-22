Червень, 22 в 12:10

Фотожурналіст Макс Левін та військовий Олексій Чернишов, який його супроводжував, були холоднокровно страчені російськими військовими.

Про це повідомляють Репортери без кордонів (RSF) у своєму розслідуванні.

– Докази, зібрані RSF, вказують на те, що український фотожурналіст Макс Левін та його друг, який був з ним, були страчені російськими військовими. Це сталося, ймовірно, після допитів і тортур у день їхнього зникнення – 13 березня 2022 року, — пояснюють розслідувачі.

Репортери без кордонів дійшли до такого висновку після того, як повернулися на місце, де 1 квітня знайшли тіла Левіна та Чернишова. Група нарахувала 14 кульових отворів в обгорілій частині їхньої машини.

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Згідно з висновками розслідувачів, Левіна, ймовірно, вбили одним або двома пострілами зблизька, а Чернишова могли спалити живцем — на це вказують докази, зокрема розташування його тіла.

Також Репортери без кордонів поблизу виявили сліди перебування російських військових: упаковки продуктів харчування та пластикові столові прилади, які все ще можуть містити сліди ДНК.

За даними RSF, Левін та Чернишов шукали зниклий безпілотник фотографа у лісі, де перебувала російська армія.

Репортери без кордонів припускають, що вбивство могло бути скоєно військовослужбовцями 106 повітряно-десантної дивізії або бійцями спецназу. Командує 106 дивізією полковник Володимир Селіверстов. Відповідні докази вони передали українській владі.

Про зникнення Макса Левіна стало відомо 22 березня. Він разом із військовим Олексієм Чернишовим поїхав у Гуту Межигірську 13 березня, щоб документувати наслідки російської воєнної агресії.

2 квітня стало відомо, що Макс Левін загинув – тіло вбитого фотокореспондента знайшли у селі Гута на Київщині.