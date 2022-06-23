Операція на Зміїному триває: росіяни втратили ще один ЗРГК
На острові Зміїному триває військова операція з ураження сил та засобів російських військових.
Зокрема, зафіксовано влучання в ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1.
Про це 23 червня повідомили в Оперативному командуванні Південь.
Загалом напередодні ракетно-артилерійські підрозділи в південних областях знищили:
- 20 російських військових,
- самохідну гаубицю Мста-С,
- 23-міліметрову зенітну установку,
- одного тягача,
- чотири одиниці автомобільної техніки,
- два склади боєприпасів у Херсонській області.
Остаточні ворожі втрати дорозвідуються.
Нагадаємо, що напередодні українські військові повідомили, що ударом по острову Зміїний знищено зенітно-ракетний комплекс Панцир С1, радіолокаційну станцію та автомобільну техніку.
Руйнування на Зміїному зафіксували й супутникові знімки компанії Maxar Technologies.
На фото можна побачити зруйновану вежу в південній частині острова, а також випалені ділянки землі – у північній.
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Джерело: ОК Південь