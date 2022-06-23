Операція на Зміїному триває: росіяни втратили ще один ЗРГК

Червень, 23 в 6:29

На острові Зміїному триває військова операція з ураження сил та засобів російських військових.

Зокрема, зафіксовано влучання в ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1.

Про це 23 червня повідомили в Оперативному командуванні Південь.

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Загалом напередодні ракетно-артилерійські підрозділи в південних областях знищили:

20 російських військових,

самохідну гаубицю Мста-С,

23-міліметрову зенітну установку,

одного тягача,

чотири одиниці автомобільної техніки,

два склади боєприпасів у Херсонській області.

Остаточні ворожі втрати дорозвідуються.

Нагадаємо, що напередодні українські військові повідомили, що ударом по острову Зміїний знищено зенітно-ракетний комплекс Панцир С1, радіолокаційну станцію та автомобільну техніку.

Руйнування на Зміїному зафіксували й супутникові знімки компанії Maxar Technologies.

На фото можна побачити зруйновану вежу в південній частині острова, а також випалені ділянки землі – у північній.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 120-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ОК Південь