РФ може дістатись Лисичанська найближчими днями – експерти

Червень, 23 в 10:56

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що російські війська можуть дістатись Лисичанська Луганської області найближчими днями.

Такого висновку аналітики дійшли, зважаючи на те, що війська РФ продовжують завойовувати позиції, південніше міста.

Не залишають поза увагою експерти й те, що задля підтримки операції в бік Лисичанська Росія активізувала зусилля на трасі Т1302 Бахмут – Лисичанськ.

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Метою окупантів, зокрема, є перекриття українських ліній зв’язку.

Натомість в ISW сумніваються, що армії РФ вдасться швидко захопити райони Сєвєродонецька – Лисичанська.

Водночас фахівці Інституту вивчення війни відзначають, що росіянам вдалось досягти незначного просування під час наступу на Слов’янськ.

Часковий успіх, вважають в ISW, російські військові могли здобути і в межах Миколаївської області, де окупанти нині зосереджують основні зусилля на оборонних операціях уздовж Південної осі.

Нагадаємо, що 23 червня розвідка Міністерства оборони Великої Британії заявила, що російським військам вдалося просунутися за останні чотири дні на понад 5 км до Лисичанська.

Через це, зазначають у Великій Британії, деяким українським підрозділам довелось відійти, щоб не потрапити в оточення.

Таке незначне просування військ, вважають в оборонному відомстві, може бути результатом нещодавнього посилення російських підрозділів та сильної концентрації вогню.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 120-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW

Фото: Сергій Гайдай