острів Зміїний

Супутникові знімки зафіксували руйнування острова Зміїний після удару Збройних сил України по російських позиціях.

На фото, яке оприлюднили спеціалісти з групи Osint-88, видно чіткі ознаки пошкодження острова. Знімок був зроблений 22 червня о 08.17.

Satellite Image – Snake Island – (22/6/22) – 08:17

Clear signs of damage to the island.

Multiple damaged vehicles and pieces of equipment.

White tower structure on corner of island has been knocked down but appears to be on its side, still whole/intact.

Image c/o – @planet pic.twitter.com/JHZLQqe74s

— OSINT-88???????????????????????????? (@OSINT88) June 23, 2022