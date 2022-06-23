острів Зміїний

Червень, 23 в 15:41

Супутникові знімки зафіксували руйнування острова Зміїний після удару Збройних сил України по російських позиціях.

На фото, яке оприлюднили спеціалісти з групи Osint-88, видно чіткі ознаки пошкодження острова. Знімок був зроблений 22 червня о 08.17.

– Кілька пошкоджених транспортних засобів та одиниць техніки. Конструкція білої вежі на куті острова була збита, але, схоже, стоїть на боці, все ще ціла, – йдеться у підписі до знімку.

Satellite Image – Snake Island – (22/6/22) – 08:17 Зараз дивляться Clear signs of damage to the island. Multiple damaged vehicles and pieces of equipment. White tower structure on corner of island has been knocked down but appears to be on its side, still whole/intact. Image c/o – @planet pic.twitter.com/JHZLQqe74s — OSINT-88???????????????????????????? (@OSINT88) June 23, 2022

Нагадаємо, що в оперативному командуванні Південь підтвердили факт зосередженого удару із застосуванням різних сил та способів ураження по острову Зміїний 21 червня.

Внаслідок цього ворог зазнав значних втрат. Зокрема, зафіксовано влучання в зенітно-ракетний комплекс Панцир С1, станцію радіолокації та автомобільну техніку.

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