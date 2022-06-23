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Факти / Україна

Супутникові знімки зафіксували руйнування на Зміїному після удару ЗСУ

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
острів Зміїний
Фото: УНІАН

Супутникові знімки зафіксували руйнування острова Зміїний після удару Збройних сил України по російських позиціях.

На фото, яке оприлюднили спеціалісти з групи Osint-88, видно чіткі ознаки пошкодження острова. Знімок був зроблений 22 червня о 08.17.

– Кілька пошкоджених транспортних засобів та одиниць техніки. Конструкція білої вежі на куті острова була збита, але, схоже, стоїть на боці, все ще ціла, – йдеться у підписі до знімку.

Нагадаємо, що в оперативному командуванні Південь підтвердили факт зосередженого удару із застосуванням різних сил та способів ураження по острову Зміїний 21 червня.

Внаслідок цього ворог зазнав значних втрат. Зокрема, зафіксовано влучання в зенітно-ракетний комплекс Панцир С1, станцію радіолокації та автомобільну техніку.

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