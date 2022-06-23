Залучають інструкторів із РФ – Генштаб ЗСУ про мобілізаційні навчання в Білорусі
Білорусь залучає до мобілізаційних військових навчань інструкторів Збройних сил Російської Федерації.
Така інформація є в розпорядженні Генерального штабу ЗСУ.
Російських інструкторів залучають до навчань у межах бойової підготовки разом із підрозділами Сил спеціальних операцій Білорусі.
– Основна увага зосереджена на веденні диверсійно-розвідувальної діяльності, – зазначають у Генеральному штабу Збройних сил України.
Нагадаємо, що 22 червня в Гомельській області, близько до кордону з Україною, почалися мобілізаційні навчання Збройних сил Білорусі.
Триватимуть вони до 1 липня.
За цей час білоруська сторона планує відпрацювати питання призову військовозобов’язаних запасу.
У провладному білоруському інформагентстві Белта у день старту навчань уточнили, що такі заходи – щорічні.
Торік аналогічні проводили з військовими комісаріатами Могилівської області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 120-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Міноборони Білорусі