Залучають інструкторів із РФ – Генштаб ЗСУ про мобілізаційні навчання в Білорусі

Червень, 23 в 7:32

Білорусь залучає до мобілізаційних військових навчань інструкторів Збройних сил Російської Федерації.

Така інформація є в розпорядженні Генерального штабу ЗСУ.

Російських інструкторів залучають до навчань у межах бойової підготовки разом із підрозділами Сил спеціальних операцій Білорусі.

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– Основна увага зосереджена на веденні диверсійно-розвідувальної діяльності, – зазначають у Генеральному штабу Збройних сил України.

Нагадаємо, що 22 червня в Гомельській області, близько до кордону з Україною, почалися мобілізаційні навчання Збройних сил Білорусі.

Триватимуть вони до 1 липня.

За цей час білоруська сторона планує відпрацювати питання призову військовозобов’язаних запасу.

У провладному білоруському інформагентстві Белта у день старту навчань уточнили, що такі заходи – щорічні.

Торік аналогічні проводили з військовими комісаріатами Могилівської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 120-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони Білорусі