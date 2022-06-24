На Луганщині російські війська окупували Гірське

Червень, 24 в 12:46

Російські війська окупували Гірське у Луганській області.

– На сьогоднішній день Гірська громада повністю окупована, на околицях йдуть незначні локальні бої, але ворог увійшов, – повідомив голова військової адміністрації Олексій Бабченко.

У громаді залишилось приблизно 4000 тисячі місцевих, немає ані електрики, ані води, ані газу. Можливості підвезти гуманітарну допомогу у громаду теж немає.

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Нагадаємо, що ситуація на Донбасі залишається важкою, 24 червня бойові дії за Сєвєродонецьк Луганської області не вщухають. Крім того, ворог б’є з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії недалеко від Лисичанська, Сєвєродонецька, Білої Гори, Вовчоярівки, Спірного та Берестового.

Джерело: Еспресо