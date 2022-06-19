У боях під Ізюмом загинув командир батальйону Карпатська Січ Олег Куцин
Під час бойових дій на фронті загинув засновник та керівник Легіону Свободи, командир батальйону Карпатська Січ Олег Куцин. Про це повідомив екснардеп Олег Тягнибок у неділю, 19 червня.
За його словами, Куцин загинув під час боїв на Ізюмському напрямку.
Його загибель у коментарі виданню Еспресо підтвердила речниця партії ВО Свобода Христина Равлюк. Вона зазначила, що це сталося “від прямого влучення під час наради”.
Олегу Куцину було 56 років. З 2015 року він очолював Легіон Свободи, комбатантське об’єднання членів ВО Cвобода. Був членом політради всеукраїнського об’єднання та очолював Закарпатську обласну партійну організацію.
Куцин брав участь у війні на сході Україні, яку розв’язала Росія в 2014 році. Тоді він ініціював створення добровольчої штурмової роти Карпатська Січ. У 2015 році підрозділ увійшов до складу 93-ї механізованої бригади ЗСУ.
Після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Карпатська Січ обороняла Київ, тримала позиції в Ірпені, Романівці та на Броварському напрямку. Зараз підрозділ перебуває на Ізюмському напрямку.
Джерело: Олег Тягнибок, Еспресо
Фото: Олег Куцин