У боях під Ізюмом загинув командир батальйону Карпатська Січ Олег Куцин

Червень, 19 в 16:46

Під час бойових дій на фронті загинув засновник та керівник Легіону Свободи, командир батальйону Карпатська Січ Олег Куцин. Про це повідомив екснардеп Олег Тягнибок у неділю, 19 червня.

За його словами, Куцин загинув під час боїв на Ізюмському напрямку.

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Його загибель у коментарі виданню Еспресо підтвердила речниця партії ВО Свобода Христина Равлюк. Вона зазначила, що це сталося “від прямого влучення під час наради”.

Олегу Куцину було 56 років. З 2015 року він очолював Легіон Свободи, комбатантське об’єднання членів ВО Cвобода. Був членом політради всеукраїнського об’єднання та очолював Закарпатську обласну партійну організацію.

Куцин брав участь у війні на сході Україні, яку розв’язала Росія в 2014 році. Тоді він ініціював створення добровольчої штурмової роти Карпатська Січ. У 2015 році підрозділ увійшов до складу 93-ї механізованої бригади ЗСУ.

Після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Карпатська Січ обороняла Київ, тримала позиції в Ірпені, Романівці та на Броварському напрямку. Зараз підрозділ перебуває на Ізюмському напрямку.

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Джерело: Олег Тягнибок, Еспресо

Фото: Олег Куцин