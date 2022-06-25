Червень, 25 в 11:38

У Головному управлінні розвідки Міноборони вважають, що нічні і ранкові ракетні удари по Україні з території Білорусі є провокацією Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

Причиною такої провокації називають подальше втягнення Білорусі у війну проти України.

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Так, у ГУР наголошують, що вночі та вранці 25 червня російські бомбардувальники ракетами обстрілювали Україну безпосередньо з території Білорусі.

Для обстрілів ворог застосував шість літаків Ту-22М3 – вони випустили 12 крилатих ракет Х-22.

– Рубіж пуску – район міста Петриков, що неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України, – розповіли в розвідці.

Самі ж російські літаки прилетіли із РФ – з аеропорту Шайковка Калузької області РФ. Далі через територію Калузької та Смоленської областей увійшли у повітряний простір Білорусі.

Після пусків ракет літаки повертались в аеропорт Шайковка.

Удари прийшлися по Київській, Чернігівській, Сумській областях.

У ГУР Міноборони зазначають, що це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території Білорусі.

– Сьогоднішній обстріл напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні як безпосереднього учасника, – наголосили в ГУР.

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус раніше повідомив, що російські окупанти ракетами обстріляли селище Десна на Чернігівщині.

Джерело: ГУР Міноборони