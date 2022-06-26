Щільність обстрілів РФ за добу зросла майже в 1,5 рази – ОК Південь
Російські військові напередодні збільшили щільність обстрілів на Півдні України майже в півтора рази.
Також окупанти завдали чотирьох авіаційних ударів по українських позиціях, а проти української авіації застосували керовану ракету “повітря-повітря”.
По півдню Криворізького району загарбники вдарили реактивними системами залпового вогню, пошкодивши приватні будинки, соціальну інфраструктуру. Втрат серед місцевого населення немає.
– У відповідь українська авіація відпрацювала п’ять ударів по скупченню російських військових і техніки, по командних і опорних пунктах ворожих підрозділів. Результати ударів дорозвідуються, – зазначають в ОК Південь.
Натомість уже зафіксовані такі втрати ворога 25 червня:
- 24 російських військових,
- два танки,
- п’ять інших броньованих машин,
- два ворожих польових склади боєприпасів,
- одна вогньова точка.
Загалом у південній операційній зоні окупанти переважно продовжують оборонні дії.
Нових ударних угруповань вони не створюють, а намагаються виснажити українські війська ракетно-артилерійськими та мінометними обстрілами.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 123-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ОК Південь