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Факти / Україна

Щільність обстрілів РФ за добу зросла майже в 1,5 рази – ОК Південь

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Щільність обстрілів РФ за добу зросла майже в 1,5 рази – ОК Південь
Фото: Depositphotos

Російські військові напередодні збільшили щільність обстрілів на Півдні України майже в півтора рази.

Також окупанти завдали чотирьох авіаційних ударів по українських позиціях, а проти української авіації застосували керовану ракету “повітря-повітря”.

По півдню Криворізького району загарбники вдарили реактивними системами залпового вогню, пошкодивши приватні будинки, соціальну інфраструктуру. Втрат серед місцевого населення немає.

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– У відповідь українська авіація відпрацювала п’ять ударів по скупченню російських військових і техніки, по командних і опорних пунктах ворожих підрозділів. Результати ударів дорозвідуються, – зазначають в ОК Південь.

Натомість уже зафіксовані такі втрати ворога 25 червня:

  • 24 російських військових,
  • два танки,
  • п’ять інших броньованих машин,
  • два ворожих польових склади боєприпасів,
  • одна вогньова точка.

Загалом у південній операційній зоні окупанти переважно продовжують оборонні дії.

Нових ударних угруповань вони не створюють, а намагаються виснажити українські війська ракетно-артилерійськими та мінометними обстрілами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 123-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь

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