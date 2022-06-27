РФ намагається наростити швидкість на Ізюмському напрямку – британська розвідка

Червень, 27 в 12:29

Армія РФ намагається наростити швидкість на Ізюмському напрямку навіть попри те, що основні зусилля росіян зараз сконцентровані на районах Сєвєродонецька та Лисичанська Луганської області.

Про це 27 червня повідомили в розвідці Міноборони Великої Британії.

Такого висновку в оборонному відомстві дійшли, зважаючи на те, що протягом тижня на півночі Ізюмської осі постійно тривають інтенсивні обстріли.

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– Українські війська продовжують утримувати лінію в цьому секторі, гарно використовуючи лісисту місцевість задля підтримки своєї оборони, – констатують у Міноборони Великої Британії.

Британська розвідка прогнозує, що найближчими тижнями Росія все більше покладатиметься на ешелони резервних сил, окремі компоненти яких, очевидно, уже почала використовувати.

За даними Міноборони, одним із нововведень РФ є російський бойовий армійський резерв.

До його складу входять резервісти-добровольці, які працюють за сумісництвом. Такі підрозділи зазвичай призначені для виконання завдань безпеки в тилу.

Людський мобілізаційний ресурс – це всі ветерани, які служили в регулярній армії протягом останніх п’яти років.

– Російська влада, імовірно, використовує добровольців цієї категорії для поповнення третіх батальйонів у складі регулярних бригад, – додають у Міноборони Великої Британії.

Водночас у відомстві припускають: попри те, що РФ постійно бракує резервістів для розгортання в Україні, російське керівництво, імовірно, як і раніше, не має бажання віддавати наказ про загальну мобілізацію.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 124-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence