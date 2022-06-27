Червень, 27 в 11:20

Правоохоронні органи України оголосили про підозру у державній зраді командиру російського ракетного катера Вишній Волочок.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

За їхніми даними, у 2014 році офіцер, будучи капітаном третього рангу однієї з українських військових частин, що дислокувалися у Криму, зрадив присязі та перейшов на бік російських окупантів. Він присягнув ЗС РФ та продовжив службу в російському чорноморському флоті.

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Зараз дезертир командує російським ракетним катером Вишній Волочок та обстрілює мирні населені пункти України.

Відповідно до ч. 1 ст. 111 КК України, держзраднику загрожує позбавлення волі до 15 років.

Нагадаємо, що нещодавно ДБР виявило підпільний склад осередку партії Опозиційна платформа — За життя (ОПЗЖ). В Охтирці знайшли приміщення, у якому ховали пропагандистську літературу та іншу атрибутику партії.

Фото: ДБР