РФ тримає у Чорному морі два кораблі, здатні випустити одночасно 16 ракет – Мотузяник

Червень, 28 в 15:00

У Чорному морі наразі знаходяться два кораблі Чорноморського флоту РФ, здатні одночасно випустити 16 ракет типу Калібр.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерста оборони України Олексндр Мотузяник.

– У північно-західній частиній Чорного моря продовжує перебувати корабельне угрупування ЧФ РФ, яке блокує морські комунікації нашої держави і веде розвдку у готовності до можливого застосуання ракетного озброєння. В акваторії Чорного моря зараз перебуває два російські кораблі, які несуть ракети морського базування типу Калібр. Їх можливий сумарний залп становить до 16 ракет, – уточнив він.

Мотузяник також повідомив, що ворог не припиняє інтенсивний вогневий вплив в бік позицій Сил оборони України вздовж всієї лінії зіткнення в Луганській та Донецькій областях.

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– Обстановка залишається складною, проте в цілому контрольованою Збройними силами України, – наголосив речник МОУ.

За його словами, на Донецькому напрямку ЗСУ ведуть важкі бої проти російських військ.

– Ворог зосередив зусилля на Лисичанському та Бахмутському напрямках, намагається оточити наші війська в районі Лисичанська та взяти під контроль трасу Бахмут – Лисичанськ. Сили оборни перешкоджають спробам ворога закріпитися південніше Лисичанського НПЗ, – додав він.

Водночас після надання Україні протикорабельних ракет Гарпун (Harpoon) російські кораблі бояться наближатися до узбережжя, а ймовірність висадки морського десанту РФ зараз практично дорівнює нулю, пояснив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, Harpoon – це ракета з дальністю пуску майже до 300 км.