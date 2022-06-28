Червень, 28 в 14:23

Жодних військових об’єктів навколо ТЦ Амстор у Кременчуку не було у радіусі 5 км.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час брифінгу 28 червня.

Таким чином він спростував заяви РФ, що окупанти поцілили нібито у “склад з озброєнням із Заходу”, після чого відбулася “детонація”, а пожежа від неї охопила ТЦ поруч.

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Крім того, міністр розповів, що рятувальники розібрали 60% завалів ТЦ у Кременчуку після ракетного удару військ РФ.

– У результаті ракетного удару по ТЦ Амстор у Кременчуку залишається зниклою безвісти 21 людина. Проте вони можуть бути серед 18 загиблих. Більшість тіл невпізнані, бо вони дуже обгоріли, – зазначив він.

За словами Монастирського, кількість жертв, імовірно, зростатиме. Він додав, що рятувальники намагатимуться повністю розібрати ТЦ до ранку 29 червня.

Також очільник МВС розповів, що під час ліквідації наслідків пожежі постраждав один із рятувальників.

Нагадаємо, що 27 червня російські загарбники завдали ударів двома ракетами по ТЦ Амстор у Кременчуку.

Заступник глави ОП Кирило Тимошенко повідомив, що кількість жертв внаслідок ракетного удару по ТЦ Кременчука зросла до понад 20, постраждало 59 людей, 25 евакуювали. Також надійшло 40 заяв від родичів зниклих безвісти.

Фото: Денис Монастирський