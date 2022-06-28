Червень, 28 в 11:16

Міський голова Кременчука Віталій Малецький, де напередодні російська ракета влучила у ТЦ і забрала життя як мінімум 18 мирних людей, розповів про перші хвилини після атаки терористів.

– Влучання ракети у сам торговий центр потягло такі жахливі наслідки. Після цього почалася велика пожежа, яку ліквідовували пожежні підрозділи з Полтавської, Черкаської областей, Києва протягом кількох годин. Пожежа стала ще одним чинником, який забрав людські життя, – розповів мер Кременчука.

За його словами, лише незначна кількість людей змогла покинути і торговий центр, і парковку поряд. У приміщенні залишалося багато працівників, які зачиняли магазини та люди, що завершували евакуацію.

– Одна з ракет розірвалася прямо в середині торговельного центру, коли там ще залишалися люди. Не всі встигли евакуюватися та відійти на безпечну відстань, – каже мер.

Зараз дивляться

– Роботи будуть тривати ще близько 2-3 днів, тому що рятувальники лише сьогодні можуть зайти з технікою всередину. Площа торговельного центру була понад 10 тис. кв. м, і зараз не всі завали ще розібрані. На жаль, ми мусимо констатувати, що жертв може бути більше, – додав він.

Віталій Малецький повідомив, що роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів по ТЦ триватимуть ще 2-3 дні.

Голова Кременчука зазначив, що у місті сьогодні буде оголошений триденний траур і буде проведено позачергову сесію міської ради.

Напередодні російські загарбники завдали ударів двома ракетами по ТЦ Амстор у Кременчуку. За останніми даними, в результаті обстрілу 18 людей загинуло, ще 59 постраждало. 36 осіб вважається зниклими безвісти. Розбір завалів ТЦ продовжується.