Червень, 28 в 10:49

Російські загарбники вночі 28 червня випустили по Миколаєву приблизно 11 ракет, частину з них збила ППО.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

– Вночі було завдано ракетного удару по Миколаєву, близько 11 ракет. Частину з них збила ППО. Зараз з’ясовуємо ситуацію, – зазначив він.

Кім стверджує, що також окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області. Внаслідок цього загинула 6-річна дівчина, тримісячна дитина у комі. Зараз рятувальники розбирають завали, деталі будуть пізніше.

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Перед цим, увечері 27 червня, Миколаїв обстріляли реактивною системою залпового вогню Ураган касетними боєприпасами: уражено приватні подвірʼя та будинки, автомобіль. Касетні боєприпаси лягли і біля зупинки громадського транспорту. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Зараз тривають обстріли в Березнегуватській громаді та сіл по лінії розмежування. За попередньою інформацію, є пошкоджена, подекуди зруйнована інфраструктура та житлові будинки.

Нагадаємо, що зранку 28 червня Миколаїв зазнав ракетного обстрілу. За попередньою інформацією, є влучання, але дані ще уточнюють.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 125-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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