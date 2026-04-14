У Броварах Київської області пролунав вибух вранці у суботу, 14 квітня. Ймовірно, йдеться про теракт.

Цю інформацію Укрінформ та Суспільне Київ підтвердили у правоохоронних органах.

– Інформацію щодо теракту підтверджую. Наразі ще тривають оперативні дії правоохоронців. У найближчий час поліція, СБУ і прокуратура Київщини вийдуть з офіційним повідомленням, – стверджує джерело.

Зазначається, що вибух у Броварах вранці стався у приватному секторі. Підозрюваних вже затримали. Ймовірно, йдеться про теракт.

Зараз дивляться

Більше інформації у поліції мають оприлюднити трохи пізніше.

У понеділок, 23 березня, відбувся теракт у Бучі, внаслідок чого постраждали двоє правоохоронців.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.