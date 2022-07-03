Липень, 02 в 23:50

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що на Херсонському напрямку тривають артилерійські бої, які більше схожі на дуелі.

Про це він розповів в ефірі програми Фейгін LIVE.

За його словами, бої йдуть на користь Збройних сил України і нам добре допомагає західне озброєння.

Зараз дивляться

– Ми їх криємо, вони відповідають, але відповідають не дуже успішно. Росіяни беруть не влучністю, а густотою стрілянини. А ми завдяки західній зброї та артилерійській школі, і що у нас кожна батарея – це маленький розвідувальний комплекс, наша артилерія набагато ефективніша. Ми змушуємо їх дуже сильно напружуватися, хоча витрачаємо один снаряд на їхніх 15. Одна західна зброя – це як п’ять російських, – зазначив Арестович.

Він уточнив, що західна артилерія набагато краща за російську за якістю самих машин, порохових снарядів, конструктивного рішення.

– Це як Mercedes та Запорожець, – порівняв радник голови ОПУ.

Щодо ситуації навколо Херсона, то за словами Арестовича, якось складеться ситуація, коли ЗСУ підійдуть до міста і окупантам доведеться тікати двома шляхами.

– Втечуть через всього дві ниточки, які там є – через Новокаховську дамбу та Антонівський міст, – зазначає Олексій Арестович.

Він також заявив, що вже за фактом військове командування вирішуватиме, що робити з цими угрупованнями ворога: є варіант не дати переправитися та знищити всіх. Є ще один варіант – дати їм вийти.

– У будь-якому випадку місто звільнимо. Я дотримуюсь гіпотези, що вони (російські військові – Ред.) стануть в оборону до середини серпня. Але ми не дамо їм стати в оборону і провести референдум також не дамо, – сказав радник голови Офісу президента.

На його думку, вороже херсонське угруповання приречене – воно не зможе утримати плацдарм на правому березі Дніпра.

Нагадаємо, що сьогодні Збройні сили України звільнили Іванівку – населений пункт на Херсонщині.