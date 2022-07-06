Окупанти поцілили ракетами в Харківський педагогічний університет

Липень, 06 в 10:32

Уночі 6 липня російські військові поцілили ракетами в будівлю Харківського педагогічного університету, що в Київському районі обласного центру.

Приміщення закладу фактично знищено.

Відомо, що окупанти знищили три поверхи центрального корпусу вишу та пам’ятник Григорію Сковороді.

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Поранених та загиблих немає.

Загалом протягом ночі російські загарбники завдавали ракетних ударів із території РФ по Новобаварському, Київському та Основ’янському районах Харкова.

В останньому районі росіяни влучили по відкритій території, а в Новобаварському зруйнували частину адмінбудівлі.

По області протягом доби під обстрілами були Ізюмський, Харківський, Чугуївський та Богодухівський райони.

Від дій РФ протягом доби постраждали троє людей. Серед них – дитина, якій за місяць має виповнитись два роки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 133-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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