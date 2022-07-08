Прапор України на Зміїному та обстріл Харкова росіянами: що відбувається на 135 добу війни (онлайн)

Попри заяву Міноборони РФ про паузу у бойових діях, обстріли української території тривали. У Донецькій, Луганській, Харківській, Сумській областях росіяни обстріляли десятки сіл та міст.

Російські загарбники знову обстріляли Харків. За попередніми даними, загинуло троє людей.

У Краматорську влучили у центр міста. Є поранені від удару по Слов’янську.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що йде у відставку. Проте, хто б не прийшов на його місце, Велика Британія продовжуватиме підтримку України.