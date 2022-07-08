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Факти / Україна
Ольга Тетеріна |
Прапор України на Зміїному та обстріл Харкова росіянами: що відбувається на 135 добу війни (онлайн)

Прапор України на Зміїному та обстріл Харкова росіянами: що відбувається на 135 добу війни (онлайн)

Попри заяву Міноборони РФ про паузу у бойових діях, обстріли української території тривали. У Донецькій, Луганській, Харківській, Сумській областях росіяни обстріляли десятки сіл та міст.

Російські загарбники знову обстріляли Харків. За попередніми даними, загинуло троє людей.

У Краматорську влучили у центр міста. Є поранені від удару по Слов’янську.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що йде у відставку. Проте, хто б не прийшов на його місце, Велика Британія продовжуватиме підтримку України.

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00:08 - 08 липня

Харківська обласна прокуратура опублікувала фото обстрілу Немишлянського району Харкова. Внаслідок обстрілу троє людей загинули, п’ятеро отримали поранення.

 

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23:53 - 07 липня

З полону окупантів звільнили 16-річного сина голови Запорізької РДА Олега Буряка.

16-річного Владислава викрали 8 квітня на блокпосту російських окупантів у Василівці під час руху евакуаційної колони. Він перебував у полоні 90 днів.

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23:49 - 07 липня

У Запорізькій області внаслідок обстрілів загорілися поля. Вогонь вже перекинувся на сусідню Дніпропетровську область. Про це розповів голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

– Знищено близько 20 га пшениці, пожежа самоліквідувалась, – зазначив він.

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