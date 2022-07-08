Окупанти на захоплених територіях призначають замість колаборантів росіян – ССО

Липень, 08 в 19:57

Окупанти на захоплених територіях України відстороняють від посад колаборантів і призначають на їхні місця росіян.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, який створили Сили спеціальних операцій України.

Так, у Херсонській області “головою уряду” призначили представника федеральної служби безпеки Росії Сергія Єлісєєва. Тепер колаборант Володимир Сальдо виконує лише представницькі функції, а в його заступників ще й провели обшуки.

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Водночас у Мелітополі колаборантів усунули від посад у поліції. Там теж керують російські загарбники. За їхніми даними, делегації депутатів Єдиної Росії під час візитів до окупованих міст ігнорують самопроголошених мерів та інших колаборантів.

Також ССО України нагадали, що окупантам не вдалося знайти достатньо колаборантів для “уряду” Херсонської області. Нині там є лише один українець — народний депутат України Олексій Ковальов, який уже отримав підозру у державній зраді.

Нагадаємо, що у Новій Каховці Херсонської області вбили підозрюваного у колабораціонізмі поліцейського Сергія Томка. Після повномасштабного вторгнення Росії він перейшов на бік росіян та почав працювати в окупаційній поліції “заступником начальника відділу”.

Джерело: Центр національного спротиву

Фото: Міноборони