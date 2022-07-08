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Факти / Україна

ЗСУ придушили спробу штурму окупантів та відкинули їх на двох напрямках

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники упродовж минулої доби відбили атаки росіян одразу на двох напрямках.

За даними Генерального штабу ЗСУ, українські захисники рішуче придушили спробу ворожого штурму в напрямку Дементіївки на Харківському напрямку.

Там росіяни 7 липня гатили з артилерії, реактивних систем залпового вогню й танків у районах Харкова, Микільського, Леб’яжого, Удів, Дементіївки, Верхнього та Старого Салтова, Петрівки, Руських Тишків, Байрака та атакували авіацією неподалік Петрівки.

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Завдали російським окупантам втрат ЗСУ і в районі Богородичного на Слов’янському напрямку.

Українські військові відкинули загарбників назад під час їхньої чергової спроби наступу.

На цьому напрямку армія РФ відкривала вогонь з артилерії різних калібрів в районах Волобуївки, Хрестища, Гусарівки, Чепіля, Мазанівки, Долини, Червоного, Дібрівного, Богородичного та Адамівки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 135-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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