ЗСУ придушили спробу штурму окупантів та відкинули їх на двох напрямках

Липень, 08 в 7:27

Українські захисники упродовж минулої доби відбили атаки росіян одразу на двох напрямках.

За даними Генерального штабу ЗСУ, українські захисники рішуче придушили спробу ворожого штурму в напрямку Дементіївки на Харківському напрямку.

Там росіяни 7 липня гатили з артилерії, реактивних систем залпового вогню й танків у районах Харкова, Микільського, Леб’яжого, Удів, Дементіївки, Верхнього та Старого Салтова, Петрівки, Руських Тишків, Байрака та атакували авіацією неподалік Петрівки.

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Завдали російським окупантам втрат ЗСУ і в районі Богородичного на Слов’янському напрямку.

Українські військові відкинули загарбників назад під час їхньої чергової спроби наступу.

На цьому напрямку армія РФ відкривала вогонь з артилерії різних калібрів в районах Волобуївки, Хрестища, Гусарівки, Чепіля, Мазанівки, Долини, Червоного, Дібрівного, Богородичного та Адамівки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 135-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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