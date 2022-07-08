ЗСУ придушили спробу штурму окупантів та відкинули їх на двох напрямках
Українські захисники упродовж минулої доби відбили атаки росіян одразу на двох напрямках.
За даними Генерального штабу ЗСУ, українські захисники рішуче придушили спробу ворожого штурму в напрямку Дементіївки на Харківському напрямку.
Там росіяни 7 липня гатили з артилерії, реактивних систем залпового вогню й танків у районах Харкова, Микільського, Леб’яжого, Удів, Дементіївки, Верхнього та Старого Салтова, Петрівки, Руських Тишків, Байрака та атакували авіацією неподалік Петрівки.
Завдали російським окупантам втрат ЗСУ і в районі Богородичного на Слов’янському напрямку.
Українські військові відкинули загарбників назад під час їхньої чергової спроби наступу.
На цьому напрямку армія РФ відкривала вогонь з артилерії різних калібрів в районах Волобуївки, Хрестища, Гусарівки, Чепіля, Мазанівки, Долини, Червоного, Дібрівного, Богородичного та Адамівки.
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