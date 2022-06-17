Червень, 17 в 18:36

Судна під російським прапором регулярно вивозять вкрадене в України зерно та доставляють його до Сирії. Про це свідчать нові супутникові знімки, зроблені американською компанією Maxar Technologies.

Компанія оприлюднила травневі фото, на яких можна помітити два балкери під російським прапором у порту тимчасово окупованого РФ міста Севастополь. На них відбувалося навантаження зерна.

Через кілька днів супутники Maxar зробили нові знімки, на яких ці ж судна були помічені вже в Сирії з відкритими люками та напівпричепами. Вони пришвартувалися для розвантаження зерна.

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Фото: Maxar Technologies

Ще один супутниковий знімок навантаження зерна у Севастополі було зроблено 12 червня.

– Росіяни продовжують вивозити зерно з України та транспортувати його до інших регіонів світу… Здається, це (травневі знімки, – Ред.) не поодинокий випадок. На новому супутниковому знімку Maxar від 12 червня 2022 року видно, як на інший корабель завантажують зерно в Севастополі, – зазначається в повідомленні.

Знімок Maxar від 12 червня 2022 року

Фахівці компанії Maxar, проаналізувавши супутникові знімки, також дійшли висновку, що через спровоковану РФ повномасштабну війну Україна може цього року отримати на 50% менше врожаю сільськогосподарських культур, ніж у попередні роки. Дані наведені станом на початок червня 2022 року.

Згідно з оцінками Maxar, цього року українські аграрії засіяли на 30% менше полів, ніж минулого (різниця становить більш ніж 5,8 млн га). Унаслідок цього врожай кукурудзи може бути на 54% меншим за торішній, а соняшнику – на 40% меншим.

Серед регіонів з найбільшою різницею в посівних площах між 2021 і 2022 роками: Чернігівська (-68,8%), Житомирська (-67,2%), Рівненська (-64,1%), Полтавська (-63%) та Сумська (-62,2%) області.

– Більшість цих областей знаходяться на півночі України вздовж кордонів Росії та Білорусі, де російські війська розпочали вторгнення, – нагадали в компанії.

У повідомленні також зазначається, що на посівну кампанію в Україні цього року вплинуло багато факторів, зокрема те, що фермери пішли захищати свою країну або ж не могли сіяти через бойові дії, а також дефіцит насіння.

Поля на північний захід від Слов’янська, всипані воронками від артилерійських обстрілів, 6 червня 2022 року. Фото: Maxar Technologies

Як відомо, Україна неодноразово звинувачувала країну-агресора РФ у крадіжці зерна з тимчасово окупованих територій та спробах продажу його за кордоном. Відповідну заяву, зокрема, робив президент Володимир Зеленський.

Паралельно РФ блокує українські порти, унеможливлюючи експорт зерна. Президент США Джо Байден нещодавно оголосив, що Вашингтон розробляє план вивезення зерна з України залізницею та зберігання його у тимчасових пунктах на кордоні (зокрема з Польщею).

А в МЗС України повідомляли про напрацювання двох маршрутів через Польщу та Румунію для експорту зерна та запобігання глобальній продовольчій кризі.

Джерело: Maxar Technologies

Фото: Maxar Technologies