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Факти / Україна

Другий грант за два тижні: Україна отримала ще $1,7 млрд від США

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
курс долара
Фото: НБУ

Україна отримала ще $1,7 млрд грантової допомоги від від Цільового фонду Світового банку та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомив премєр-міністр Денис Шмигаль. Він наголосив, що це вже другий грант США за останні два тижні.

– $1,7 млрд грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду Світового банку та USAID. Це вже другий грант США за останні два тижні. Всього сума допомоги склала $3 млрд. Дякуємо США та президенту Джо Байдену за таку неймовірну підтримку, – зазначив він.

Крім того, 12 липня уряд Литви схвалив виділення Україні €10 млн для невідкладних відновлювальних робіт.

Очікується, що ці кошти допоможуть прискорити відновлення України, оскільки багато громадян хочуть повернутися додому, а інші вже зробили це.

Крім того, 12 липня Рада ЄС затвердила пропозицію Європейської комісії про виділення Україні €1 млрд першого траншу нової макрофінансової допомоги.

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