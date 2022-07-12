Липень, 12 в 14:21

Україна отримала ще $1,7 млрд грантової допомоги від від Цільового фонду Світового банку та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він наголосив, що це вже другий грант США за останні два тижні.

– $1,7 млрд грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду Світового банку та USAID. Це вже другий грант США за останні два тижні. Всього сума допомоги склала $3 млрд. Дякуємо США та президенту Джо Байдену за таку неймовірну підтримку, – зазначив він.

1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду @WorldBank та @USAID. Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги склала 3 млрд доларів. Дякуємо США та @POTUS за таку неймовірну підтримку. Зараз дивляться — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 12, 2022

Крім того, 12 липня уряд Литви схвалив виділення Україні €10 млн для невідкладних відновлювальних робіт.

Очікується, що ці кошти допоможуть прискорити відновлення України, оскільки багато громадян хочуть повернутися додому, а інші вже зробили це.

Крім того, 12 липня Рада ЄС затвердила пропозицію Європейської комісії про виділення Україні €1 млрд першого траншу нової макрофінансової допомоги.