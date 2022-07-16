Російські війська влучили ракетами по промисловому підприємству у Дніпрі. Попередньо, загинули троє людей, ще 15 поранено.

У Київській області ЗСУ збили ворожу ракету, уламки впали у поле.

Також вибухи чули жителі Кременчука Полтавської області, але інформації про влучання в об’єкти, руйнування чи постраждалих немає.