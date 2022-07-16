Ракетні удари по Дніпру, вибухи у Кременчуці та на Київщині: 143 доба війни (онлайн)
Російські війська атакували ракетами Дніпро. Одна з них влучила по промисловому підприємству. Попередньо, загинули троє людей, ще 15 поранено.
Українським військовим вдалося збити чотири з шести російських ракет.
Також ворожу ракету збили ЗСУ збили у Київській області, уламки впали у поле.
Чотири з шести ракет Х-101, які летіли по Дніпру, були збиті силами та засобами протиповітряної оборони.
Пуски ракет здійснювались з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із північної частини Каспійського моря.
Ракета Х-101 – одна із найтехнологічніших на озброєнні країни-терориста. Її бойова частина важить понад 400 кілограмів вибухівки, а дальність польоту становить – 5500 кілометрів. Швидкість ракети – 720 км/год.
Ввечері 15 липня російські ракети влучили по промисловому підприємству у Дніпрі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Попередньо, російська атака забрала життя 3-х людей, ще 15-ть поранені. Масштаби руйнувань з’ясовуються.
За інформацією, місцевого депутата Івана Васючкова, загинув водій 146 автобусу, деякі люди згоріли в машині.