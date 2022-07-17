Нацгвардієць Іглою збив ще один Су-25 – на його рахунку вже шість штурмовиків та ракета РФ
На Запорізькому напрямку строковик Національної гвардії України знищив ще один ворожий штурмовик Су-25.
Про це у Facebook повідомила Нацгвардія України. Зазначається, що у соцмережах українці вже прозвали хлопця Запорізьким месником.
– Строковик Національної гвардії України, якому лише 19 років, зараз виконує бойові завдання, захищаючи українське небо на Запорізькому напрямку, та нещадно б’є ворога у повітрі разом зі своєю вірною “подружкою” ПЗРК Ігла, – йдеться у повідомленні.
За даними Нацгвардії, зараз на рахунку гвардійця вже 6 ворожих літаків СУ-25 та одна крилата ракета окупантів.
– Нещодавно, під час чергових авіанальотів ворога на позиції наших захисників, нацгвардієць підбив ще два літаки противника. Окрім того, 16 липня близько десятої години вечора йому вдалося збити крилату ракету! А вже на ранок наступного дня він поповнив свою скарбничку збитих літаків ще однією “сушкою”! – йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, станом на 17 липня українські захисники ліквідували близько 38 300 російських загарбників та знищили 200 ворожих літаків.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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