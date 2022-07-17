На Запорізькому напрямку строковик Національної гвардії України знищив ще один ворожий штурмовик Су-25.

Про це у Facebook повідомила Нацгвардія України. Зазначається, що у соцмережах українці вже прозвали хлопця Запорізьким месником.

– Строковик Національної гвардії України, якому лише 19 років, зараз виконує бойові завдання, захищаючи українське небо на Запорізькому напрямку, та нещадно б’є ворога у повітрі разом зі своєю вірною “подружкою” ПЗРК Ігла, – йдеться у повідомленні.

За даними Нацгвардії, зараз на рахунку гвардійця вже 6 ворожих літаків СУ-25 та одна крилата ракета окупантів.

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