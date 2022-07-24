Удар РФ по Одеському порту та обстріл Кіровоградщини: що відбувається на 151-й день війни

Зранку 23 липня Росія 13 ракетами обстріляли Кіровоградську область. В результаті було поранено 19 осіб, троє людей загинуло.

Також ворог обстріляла Харків. Там пошкоджено університет у Київському районі та житловий будинок в Основ’янському районі. Поранено одну людину.

Росія атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами Калібр. Внаслідок атаки є постраждалі.

ЗСУ вдарили по Дар’ївському мосту під Херсоном та відрізали росіян від постачання зброї.