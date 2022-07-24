Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Маліновська Ангеліна |
Удар РФ по Одеському порту та обстріл Кіровоградщини: що відбувається на 151-й день війни

Удар РФ по Одеському порту та обстріл Кіровоградщини: що відбувається на 151-й день війни

Зранку 23 липня Росія 13 ракетами обстріляли Кіровоградську область. В результаті було поранено 19 осіб, троє людей загинуло.

Також ворог обстріляла Харків. Там пошкоджено університет у Київському районі та житловий будинок в Основ’янському районі. Поранено одну людину.

Росія атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами Калібр.  Внаслідок атаки є постраждалі.

ЗСУ вдарили по Дар’ївському мосту під Херсоном та відрізали росіян від постачання зброї.

З початку З кінця
Пряма трансляція
00:03 - 24 липня

Росія накрила окупований Донецьк фосфорними снарядами. Кадри із жахливим “феєрверком” публікують у місцевих соцмережах.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
23:51 - 23 липня

На Саміті перших леді та джентльменів, який відбувається за ініціативи Першої леді Олени Зеленської, відома співачка Еллі Голдінг заспівала українською мовою пісню “Ой у лузі червона калина…” разом з солістом Pianoбой Дмитром Шуровим.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка