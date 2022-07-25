Липень, 25 в 16:53

Після звільнення Руслана Демченка очільником Комітету з питань розвідки при президентові України може стати Кирило Буданов.

Про це пише видання Ліга.нет, посилаючись на власні джерела в ОП та спецслужбах.

Варто зазначити, що Комітет з питань розвідки – допоміжний орган при президентові, основним завданням якого є підготовка пропозицій щодо здійснення керівництва, координації та контролю за діяльністю розвідувальних органів України.

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Кирило Буданов є офіцером Головного управління розвідки Міноборони. У квітні 2019 року російські диверсанти здійснили замах на нього.

Громадянин РФ підірвав автомобіль Буданова, проте вибухівка здетонувала під час закладання, і керівник групи диверсантів отримав тяжкі поранення. Всіх причетних до замаху затримали.

25 липня президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка, а також усунув його з посади начальника Комітету з розвідки.

Саме Демченку протягом двох останніх років звітували всі розвідки України – прикордонники, зовнішня розвідка та інші спецструктури.