РФ обстріляла Нікополь та Марганець просто зі спального району Енергодара

Липень, 25 в 13:58

Уночі 25 липня російські військові обстрілювали Нікополь та Марганець Дніпропетровської області із реактивних систем залпового вогню, розташованих просто посеред вулиць у спальних районах Енергодара Запорізької області.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

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За його словами, потужний гуркіт від переміщення важкої техніки та гучні залпи від запуску ракет уночі було чутно в різних мікрорайонах Енергодара.

– Окупанти знову обстрілювали із РСЗВ населені пункти на протилежному березі водосховища. І цього разу вони вже навіть не робили спроб приховати свої злочини проти людства від місцевого населення, – наголошує Дмитро Орлов.

Раніше ракетну зброю, із якої обстрілювали Нікополь та Марганець, росіяни розміщували переважно в передмісті, у селах та на майданчику Запорізької АЕС.

Нагадаємо, що вночі 25 липня російські війська гатили одразу по трьох районах Дніпропетровської області – Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому.

По Марганецькій та Мирівській громаді Нікопольського району ворог випустив до 40 реактивних снарядів із РСЗВ.

В останній громаді пошкоджено шість приватних будинків та газогін. Постраждала десятирічна дівчинка.

Дві ракети влучили по сільгосппідприємству в Любимівській громаді Дніпровського району.

У Зеленодольській громаді Криворізького району після обстрілу зі ствольної артилерії минулось без жертв та руйнувань.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 152-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Дмитро Орлов

Фото: Міноборони РФ