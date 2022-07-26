Липень, 26 в 20:07

В України залишилося лише кілька тижнів, щоб повернути захоплену Росією територію, перш ніж зробити це стане набагато складніше.

Про це пише американське видання Politico із посиланням на голову Комітету збройних сил Палати представників Конгресу США Адама Сміта.

Адам Сміт очолив американську делегацію конгресменів, яка 23 липня прибула з візитом до Києва, де зустрілася з Володимиром Зеленським.

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В інтерв’ю NatSec Daily американський конгресмен заявив, що Зеленський звернувся з терміновим посланням до делегації, в якому заявив, що в України залишилося лише кілька тижнів, щоб повернути захоплену Росією територію, перш ніж зробити це стане складніше.

Водночас Адам Сміт додав, що українські чиновники заявили, що хочуть досягти мирної угоди з росіянами, але спочатку вони мають повернути захоплені території, особливо на Півдні.

– Допоможіть їм зараз, наскільки це можливо. Наступні три-шість тижнів будуть вирішальними, – сказав він, передаючи головну думку, яку він почув від Зеленського та українських чиновників.

Видання зазначає, що хоча зараз все ще літо, наближення зими з нижчими температурами і більш жорстокими умовами призведе до того, що бойові дії перетворяться на війну на виснаження, вигідну в основному Росії. Більш активна підтримка зараз – до того, як сили президента РФ Володимира Путіна закріпляться на окупованих землях – набагато краща, ніж допомога пізніше, пише Politico.

При цьому адміністрація президента США Джо Байдена не хоче відправляти в Україну зброю далекого радіусу дії – наприклад, армійську тактичну ракетну систему (ATACMS), здатну вражати цілі на відстані близько 300 км, або безпілотники MQ-1C Gray Grey Eagle. Вся справа в побоюваннях американської сторони ескалувати конфлікт.

Politico зазначає, що Білий дім не йде на поступки, принаймні поки що. Але Адам Сміт натякнув, що є умови, які можуть спричинити зміни.

– Якщо росіяни продовжать тиснути, робити те, що рівносильне геноциду, насильно забирати дітей та вбивати людей, які не згодні з їхнім правлінням, це підвищить ставки та створить іншу ситуацію, – сказав він.

За його словами, наразі адміністрація президента США не готова до цього, але є вагомі аргументи, через що ситуація може змінитися “якоїсь миті”.

Фото: Генштаб ЗСУ