Комітет Ради підтримав призначення Костіна генпрокурором

Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав кандидатуру нардепа Андрія Костіна на посаду генерального прокурора України.

Про це повідомила речниця Слуги народу Юлія Палійчук.

– Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав поданий президентом України проєкт останови Про надання згоди на призначення президентом України Андрія Костіна на посаду генерального прокурора, – йдеться у її Telegram-каналі.