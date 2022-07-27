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Факти / Україна

Комітет Ради підтримав призначення Костіна генпрокурором

Тетяна Ковальчук, випускова редакторка
Комітет Ради підтримав призначення Костіна генпрокурором
Фото: УНІАН

Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав кандидатуру нардепа Андрія Костіна на посаду генерального прокурора України.

Про це повідомила речниця Слуги народу Юлія Палійчук.

– Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав поданий президентом України проєкт останови Про надання згоди на призначення президентом України Андрія Костіна на посаду генерального прокурора, – йдеться у її Telegram-каналі.

Своєю чергою народний депутат Олексій Гончаренко повідомляє, що за кандидатуру Костіна проголосували 17 нардепів.

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За його словами, новим головою комітету з питань правової політики замість Андрія Костіна стане депутат фракції Слуги народу – Денис Маслов.

Раніше президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт постанови №7593, яким пропонує призначити нардепа Андрія Костіна генпрокурором

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