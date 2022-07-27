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Факти / Україна

Відповідь буде швидкою та суворою: США назвали наступний крок Росії у війні

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Конгрес США
Фото: Depositphotos

В США повідомили про наступний крок Росії у війні проти України, який полягає в анексії окупованих територій. Штати попереджають РФ, що в таку разі її очікує швидка й сувора відповідь.

– Нам відомий наступний крок Росії. Росія закладає основу для анексії окупованої нею української території, що є прямим порушенням суверенітету України. Якщо Росія продовжить реалізацію своїх планів анексії, ми відповімо швидко й суворо разом із нашими союзниками та партнерами, – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що раніше в СБУ повідомляли, що Росія розпочала активну фазу підготовки псевдореферендуму для незаконного “приєднання” тимчасово окупованих територій на Сході України.

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Джерело: Посольство США в Україні

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