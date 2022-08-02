Для наступу на Кривий Ріг та Миколаїв: окупанти на півдні зібрали 30 БТГ
Російські загарбники зібрали на півдні України близько 30 БТГ з метою наступу на Кривий Ріг та Миколаїв.
Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE.
За його словами, якість цих військ дуже низька, штати цих БТГ “дуті”, тому жителям вказаних міст не варто перейматися.
– Загальний задум такий: піти на Кривий Ріг і Миколаїв, що вони вже намагалися зробити. Я хочу одразу попередити місцевих жителів. Можете не боятися, нічого у них не вийде, – каже Арестович.
Радник голови ОП уточнив, що ворожі БТГ не дуже боєздатні. Там не вистачає людей, поганий морально-психологічний, технічний стан.
Він переконаний, що окупанти будуть готові наступати приблизно після 6 серпня, але це не означає, що вони цього ж дня підуть у наступ. У будь-якому випадку ЗСУ готові до того, щоб відкинути ворога.
Нагадаємо, що у Генштабі повідомляли, що українські захисники відбили ворожі штурми в районі Мар’їнки та знешкодили розвідувальні групи противника поблизу Мазанівки та Яковлівки.