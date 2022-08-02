Серпень, 02 в 18:42

В умовах повномасштабної війни в Україні відбувається мобілізація. І в разі потреби до української армії можуть призвати ще пів мільйона людей.

Про це розповів в інтерв’ю журналу Tablet Magazine командувач Оперативного командування Південь, генерал-майор Андрій Ковальчук.

Він зазначив, що, на відміну від російської армії, в Збройних силах України немає проблем з кадрами.

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– У нас уже мобілізовано пів мільйона людей, і ми можемо мобілізувати ще пів мільйона, якщо буде потреба. Що нам зараз потрібно для продовження операції, то це більш важке озброєння, – наголосив Ковальчук.

Видання пише, що генерал, “не кажучи про це прямо, дав зрозуміти”, що у ЗСУ поки ще недостатньо вогневої потужності, щоб перейти у масштабний контрнаступ.

Як відомо, загальна мобілізація стартувала в Україні наприкінці лютого, після повномасштабного вторгнення військ РФ.

У травні Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 23 серпня 2022 року. Мобілізувати можуть громадян віком від 18 до 60 років, які здатні виконувати військовий обов’язок.

Як зазначали в Міноборони України, в умовах воєнного стану мобілізація триватиме доти, доки не будуть доукомплектовані всі підрозділи.

Джерело: Tablet Magazine