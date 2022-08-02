Август, 02 в 18:42

В условиях полномасштабной войны в Украине происходит мобилизация. И в случае необходимости в украинскую армию могут призвать еще полмиллиона человек.

Об этом рассказал в интервью журналу Tablet Magazine командующий Оперативного командования Юг, генерал-майор Андрей Ковальчук.

Он отметил, что, в отличие от российской армии, в Вооруженных силах Украины нет проблем с кадрами.

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– У нас уже мобилизовано полмиллиона человек, и мы можем мобилизовать еще полмиллиона в случае необходимости. Что нам сейчас нужно для продолжения операции, это более тяжелое вооружение, — подчеркнул Ковальчук.

Издание пишет, что генерал, “не говоря об этом прямо, дал понять”, что у ВСУ пока еще недостаточно огневой мощи, чтобы перейти в масштабное контрнаступление.

Как известно, всеобщая мобилизация стартовала в Украине в конце февраля, после полномасштабного вторжения войск РФ.

В мае Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и общей мобилизации до 23 августа 2022 года. Мобилизовать могут граждан в возрасте от 18 до 60 лет, которые способны выполнять военную обязанность.

Как отмечали в Минобороны Украины, в условиях военного положения мобилизация будет продолжаться до тех пор, пока не будут доукомплектованы все подразделения.

Источник: Tablet Magazine